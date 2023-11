Evento reunirá em Fortaleza deputados estaduais de todo o Brasil em novembro

Foto de apoio ilustrativo (prédio da Alece). 1º Fórum de Liberdade Religiosa em Fortaleza terá como tema "Amai-vos uns aos outros" Crédito: Divulgação/Assembleia Legislativa do Ceará

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro será realizada a 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará e terá como tema “As prerrogativas do Parlamento estadual”.

A conferência reunirá deputados estaduais de todas as Unidades da Federação para debates e trocas de conhecimentos e experiências de cada Legislativo, a fim de promover o aperfeiçoamento das casas parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, destacou a relevância do encontro.

"Temas que estão muito em voga, como as mudanças climáticas, meio ambiente e outras fontes de energia sustentáveis. A ministra Marina (Silva) vai estar participando, a ministra da Ciência e Teconologia (Luciana Santos) também vai estar conosco. E também vamos ter temas voltados para as escolas, o ministro Camilo Santana (Educação) vai estar presente", disse. "Um tema ao qual nós parlamentares estaduais somos afeitos é o da segurança nas escolas. Estamos trazendo pessoas nessa área que é uma na qual nós podemos legislar. Podemos tirar daí uma grande ideia que o Ceará ainda não tenha para que possamos discutir", acrescentou. O deputado estadual de Pernambuco e presidente da Unale, Diogo Moraes (PSB), explica que a importância da Conferência deste ano. “O País está passando por muitas mudanças e os parlamentos precisam acompanhar essas transformações. Por isso, vamos dialogar com juristas, convidados, ex-senadores e ministros, para reunir as mais diversas ideias, reforçar nossas prerrogativas. Estamos de braços abertos para receber cada um que irá comparecer à nossa Conferência”.

Programação e temáticas Na edição deste ano, a Conferência pauta temáticas relevantes para o Legislativo e para a sociedade de uma forma geral, como as prerrogativas legislativas, mudanças climáticas, meio ambiente e energias renováveis, políticas de segurança nas escolas, comunicação digital e inteligência artificial, entre outras. Entre os palestrantes confirmados na 26ª Conferência da Unale estão a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana e o senador cearense Cid Gomes. Também participam dos painéis do evento, o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Carlos Nobre, o diretor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, a pesquisadora da Universidade de Campinas (Unicamp), Telma Vinha e o consultor do Senado Federal, João Trindade.