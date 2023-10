Lula diz que Bolsonaro usou instituições, e que agora se vê escutas telefônicas irregulares

O presidente Luiz Inácio da Silva disse nesta terça-feira, 31, que agora estão aparecendo "escutas" telefônicas irregulares. Ele mencionou o caso, de maneira imprecisa, depois de falar que o ex-presidente Jair Bolsonaro mobilizou as instituições para tentar se reeleger, apesar de não ter citado o adversário diretamente.

A menção às eleições de 2022 é porque nessa semana a vitória do petista completa um ano. Ele foi eleito em segundo turno no dia 30 de outubro daquele ano.

"Ele utilizou as Forças Armadas, utilizou as polícias estaduais, utilizou a Polícia Rodoviária, ele utilizou a Polícia Federal. Ele utilizou todas as instituições", declarou o petista. Ele deu a declaração no programa Conversa com o Presidente, uma espécie de live semanal produzida pela EBC.