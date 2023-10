CPI da Enel: Decon diz que empresa é de "péssima qualidade"; companhia se defende

“Nós que compomos o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor temos segurança em afirmar que o histórico que a Enel vem prestando no Ceará é de péssima qualidade. Os indicadores figuram entre os piores, dentre as principais concessionárias do país", avaliou ele, segundo quem o rastro deixado pela Enel é "de tristeza" e de "mal serviço" para os clientes.

"Atualmente, em setembro de 2023, a Enel Ceará ocupa o segundo lugar no ranking de mais resoluções de consultas entre as 27 maiores distribuidoras do país e o 4º lugar no ranking de satisfação", ressaltou ainda. Confira a íntegra da nota abaixo.

“Qual o intuito de sair do Ceará? Como ela justifica o aumento da tarifa alta? Como ela justifica a falta de investimentos? Como ela justifica essas centenas de milhares de denúncias e reclamações sendo que ela nunca nem chegou perto do vermelho? A lucratividade dela é aboluta”, argumentou.

Confira nota na íntegra

A Enel Distribuição Ceará informa que possui um plano de ação para a melhoria permanente do serviço prestado aos consumidores do Estado.

Como resultado, a empresa diminuiu em 77% o número de reclamações da distribuidora, publicadas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, entre 2020 e 2022. No mesmo período, a distribuidora reduziu em 26% as reclamações na plataforma Consumidor.Gov.Br, ampliando em 12% o nível de satisfação dos clientes. Atualmente, em setembro de 2023, a Enel Ceará ocupa o segundo lugar no ranking de mais resoluções de consultas entre as 27 maiores distribuidoras do país e o 4º lugar no ranking de satisfação.



Nos últimos cinco anos, de 2019 até agora, a empresa investiu mais de R$ 5,1 bilhões em sua área de concessão, dos quais cerca de R$ 886 milhões foi aplicado apenas no primeiro semestre desse ano. Como resultado dos investimentos, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. De junho do ano passado a junho desse ano, a empresa reduziu em 12,9% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora) e em 9,4% a frequência média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora). Entre os investimentos realizados, a empresa entregou, nos últimos dois anos, oito novas subestações, nos municípios de Pindoretama, Pacatuba, Itarema, Paracuru, Itapipoca, Itaperi, Porteiras e Fortaleza. A distribuidora ressalta que seguirá investido constantemente na modernização da rede elétrica com foco na melhoria da qualidade do serviço.