Zambelli diz que Duarte Jr. está "apaixonado" por ela e deputado rebate: "Tenho bom gosto"

No momento em que a deputada q uestionou o ministro sobre as imagens das câmeras de segurança dos prédios dos Três Poderes durante os ataques golpistas de 8 de janeiro , Duarte interferiu, afirmando que o tempo de fala da deputada não estava sendo contabilizado.

Duarte Jr: Presidente, como guardião do tempo, o tempo dela está parado, faz mais de dois minutos, começou agora. Ela me designou como guardião e o tempo está parado.

Zambelli: O Duarte deve estar apaixonado por mim porque ele não consegue me esquecer, eu sou casada viu, Duarte.

Duarte Jr: E eu tenho bom gosto

Zambelli: Com certeza, por isso eu disse que você está apaixonado

Duarte Jr: Isso desrespeito com a minha esposa, presidente, eu sou casado, tenho filho, é um desrespeito com a minha esposa. Eu tenho bom gosto e sou muito bem casado, e eu gosto de mulher séria.

O título de “guardião do tempo” havia sido dado a Duarte Jr. pela presidente da Comissão, deputada Bia Kicis (PL-DF), que interferiu na discussão pedindo para que ambos os parlamentares mantivessem a calma.

“Deputada Carla, por favor, não vamos bater boca, foque aqui no ministro da Justiça”, solicitou a presidente.

