Indicação do cearense Teodoro Silva Santos é aprovada na CCJ do Senado

A indicação do desembargador cearense Teodoro Silva Santos para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Teodoro foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma cadeira no STJ, sendo o único nordestino dentre os outros quatro nomes que disputavam a vaga. Além de Teodoro, o desembargador José Afrânio Vilela e a advogada Daniela Teixeira também foram sabatinados. Os três indicados ao STJ foram aprovados e apreciados pelo plenário do Senado.

Teodoro recebeu 27 votos a favor e nenhum contra, assim como o desembargador Afrânio Vilela. A advogada Daniela Teixeira recebeu 26 votos a favor e um contra. Estiveram presentes na sessão 27 senadores que compõem o colegiado.

Durante a sabatina, o senador Sergio Moro (União Brasil) questionou o posicionamento dos indicados em relação aos assuntos relativos à segurança pública, mais precisamente ao combate ao crime organizado. “A minha primeira indagação aos senhores seria essa, sobre qual é o papel do Judiciário numa crise de segurança pública e se o Judiciário brasileiro não deveria ter uma posição mais dura em relação a essa criminalidade organizada, essa criminalidade de tráfico de drogas para que nós não percamos o controle”, questionou. Em resposta, Teodoro reiterou a necessidade de combater o crime com políticas públicas em vez do uso da violência. “É um problema de ordem nacional, os estados todos enfrentam. A população clama por prevenção, a população clama por um combate à criminalidade”, seguiu. “Nós não podemos perder de vista que, não se combate o crime cometendo o crime, porque se o juiz age com abuso de autoridade ele está cometendo um crime”, seguiu. Outra pergunta de Moro foi referente ao papel do Judiciário em relação ao atendimento médico e à oferta de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e entidades privadas. “Qual que é a visão de vossas excelências em relação a esse tipo de demanda? Que tipo de parâmetro ou padrão vossas excelências entendem mais apropriado para resolver casos nessa espécie, seja envolvendo o SUS ou seja envolvendo planos privados de Saúde?”, perguntou Moro.

Em resposta, o desembargador cearense defendeu que o acesso à saúde é um direito do cidadão. Mas ponderou a necessidade de “ter cuidado com o desequilíbrio econômico, para não conceder liminar a todas as situações”. “Nós sabemos que, qualquer que seja o plano de saúde, está em jogo o interesse público, está em jogo a dignidade da pessoa humana, está em jogo a saúde, a vida de alguém, de maneira que eu sou plenamente favorável que, os planos de saúde deva ser, a interpretação que deve dar é que seja uma aplicação extensiva”, defendeu. “Quem está em estado de paciente, ou na iminência de morte, busca o Estado exatamente para recuperar aquela situação. Nós sabemos que a Constituição Federal diz que é dever do Estado, a saúde é um dever do Estado. Agora nós temos que ter cuidado com o desequilíbrio econômico, para não conceder liminar à todas as situações.