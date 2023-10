Senado aprova voto de aplauso proposto por Girão ao Fortaleza Esporte Clube

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, um voto de aplauso para o Fortaleza Esporte Clube, que irá disputar a final da Copa Sul-Americana no próximo sábado, 28.

A homenagem foi uma proposta do senador e ex-presidente do clube, Eduardo Girão (Novo-CE). Na ocasião, o parlamentar lembrou que o clube completou 105 anos neste mês de outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É o mês de aniversário do Tricolor de Aço do Pici, que vai disputar a partida mais importante da história do clube, representando o Brasil no sábado. Independentemente do resultado, o voto de aplausos desta Casa é pelo reconhecimento desses 105 anos do Fortaleza", explica ele.