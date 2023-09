Flávio Dino entrega gravações de apenas 4 das 185 câmeras do Palácio da Justiça

Na semana passada, após a CPMI solicitar o acesso às imagens, Dino enviou as gravações de apenas duas câmeras que integram o circuito interno de monitoramento de segurança do prédio. Na última quinta-feira, 31, ele encaminhou mais dois arquivos.

Conforme o ministro, a maioria das imagens captadas no dia 8 de janeiro não existe mais, uma vez que, uma falha no contrato com a empresa de segurança não obrigaria o armazenamento das imagens por um longo período.

Ele acrescentou que o sistema de gravação teria capacidade de armazenamento limitada a menos de 30 dias.

O jornal Estadão confirmou a existência das 185 câmeras por meio de documentos internos da pasta a que teve acesso, a exemplo do contrato firmado com a empresa responsável pelo monitoramento. O contrato havia sido assinado em 2021.

Além das 185 câmeras, o sistema integra uma sala de gravação com drives para armazenamento das imagens.

“Há um contrato sobre as regras de conservação dessas imagens. Havia imagens preservadas, porque estavam em inquéritos. A PF foi lá, no começo de fevereiro, e levaram as imagens. Todas as imagens que existem foram entregues”, disse o ministro em entrevista à Globonews, nesta quinta-feira (31).

Na terça-feira, 29, a Polícia Federal (PF) confirmou que as imagens foram apagadas.