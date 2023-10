TRE-CE define 3 de dezembro como data da eleição suplementar para vereador em Alto Santo

A Justiça Eleitoral cassou sete mandatos, de vereadores do PDT e do PSD, por fraude à cota de gênero e anulou 57% dos votos válidos. Ou seja, mais da metade dos sufrágios, razão pela qual ocorrerá nova eleição.

Em 31 de agosto, o procurador regional eleitoral Samuel Arruda emitiu parecer favorável à realização do novo pleito. Ele destacou o ineditismo presente no elevado percentual de nulidades em votos proporcionais no Ceará.



Sete dos 11 vereadores foram cassados em 2020. A nova composição do Legislativo, entretanto, só foi formada em 2022, com novos vereadores tendo assumido mandato após as cassações. O limite de gastos na nova eleição é de R$ 12.307,75 por candidatura. Os concorrentes devem ser escolhidos em convenção partidária de 3 a 5 de novembro. A votação ocorre de 8 horas às 17 horas do dia 3 de dezembro.