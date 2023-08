Alto Santo, no Ceará, pode ter nova eleição para todos os vereadores por fraude à cota de gênero

Mais da metade dos vereadores eleitos em 2020 foram cassados pela Justiça Eleitoral. Parecer do Ministério Público defende as novas eleições e cita artigo que prevê que se a nulidade de votos superar 50%, novas eleições deverão ser marcadas num prazo de 20 a 40 dias. Decisão seria inédita

A Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará proferiu parecer favorável à realização de novas eleições para vereador em Alto Santo, no Ceará. Decisão da Justiça Eleitoral cassou parlamentares do PSD e do PDT por fraude à cota de gênero, em 2021, anulando mais da metade dos votos válidos (57%) da eleição de 2020, o que, segundo o parecer emitido na última quarta-feira, 29, valida a aplicação de artigo do Código Eleitoral, que dispõe sobre a realização de um novo pleito para todos os parlamentares.

O documento cita o artigo 224 do Código Eleitoral, que prevê que “se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal (Eleitoral) marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O procurador Regional Eleitoral, Samuel Miranda Arruda, destaca ainda o caráter de ineditismo de ação do tipo na Corte Regional. “Ao menos, não se tem notícia da ocorrência de nulidade de tal vulto em votos proporcionais no âmbito da jurisdição do TRE/CE”, pontua.