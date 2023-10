Bolsonaristas pedem que polícia investigue membro do PCO que pediu 'salva de palmas' ao Hamas

Deputados bolsonaristas pediram que a Polícia Civil de São Paulo investigue um membro do Partido da Causa Operária (PCO) por apologia ao crime de terrorismo. Em uma manifestação na Avenida Paulista no último domingo, 23, o homem pediu uma "salva de palmas" ao Hamas, à Jihad Islâmica e aos demais grupos armados pró-Palestina. O Hamas é responsável por ataques com assassinatos e sequestros de civis em Israel no início do mês.

"Eu queria fazer aqui uma chamar uma salva de palmas pra todos os grupos armados: pro Hamas, pra Jihad Islâmica, pra todos os grupos que lutam pela Palestina! Viva o Hamas! Salve! Viva a Palestina!", diz o integrante da sigla.

No ofício enviado ao delegado-geral Artur José Dian, parlamentares como Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Nikolas Ferreira (PL-MG) não informam a identidade do rapaz e pedem que isso seja feito pelos policiais. Em contato do Estadão com o PCO, João Pimenta, que integra o Comitê Central da legenda, disse que foi o autor da declaração denunciada pelos deputados. Ele é filho do presidente do partido, Rui Costa Pimenta.