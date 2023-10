Maria Luiza Fontenele recebe diploma Mulher-Cidadã no Congresso

JOSÉ Guimarães e Luizianne Lins com a homenageada Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em discurso, Maria Luiza agradeceu a Luizianne Lins, a sua assessoria, aos presentes, e a caravana do Ceará que viajou até Brasília para a ocasião. A ex-prefeita também criticou o capitalismo e disse que dedica sua vida a um projeto de mudança no mundo. “Enquanto a Câmara e demais poderes mantém a estrutura do capital, no meu caso, como mulher homenageada, tenho dedicado minha vida, não só contra a violência e a discriminação da mulher e de mais seres humanos, mas a um projeto para mudar o mundo e o sistema capitalista”, ressaltou. A ex-gestora ainda afirmou que as mulheres vivem um momento histórico, com a "crise do patriarcado" na sociedade. “Essa é a sociedade do macho, branco, ocidental. O valor é o homem. E, agora, esse sistema entra em colapso, o patriarcado entra em crise, e tem que ser superado. Chegou a hora de nós, mulheres, comandarmos o mundo e construirmos uma nova história”, completou. Luizianne Lins também discursou e homenageou Maria Luiza, além de destacar a alegria em poder homenagear as cinco mulheres escolhidas para receber o diploma. “É com imensa alegria e gratidão que nos reunimos hoje para celebrar e reconhecer a vida dessas mulheres que fazem parte da nossa história de luta por emancipação e direitos”, disse. “E dentre essas mulheres, temos a honra de homenagear uma voz incansável na defesa da igualdade de gênero, uma mulher nordestina, cearense, que ainda na década de 70 acreditou na capacidade e na força da mulher como agente de cultura e transformação da sociedade”, finalizou.