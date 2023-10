Lula demite presidente da Caixa após pressão do centrão e nomeia indicado de Lira

Carlos Fernandes ocupou funções no governo Dilma, também como indicação do Centrão

Fernandes ocupou a secretaria-executiva do Ministério das Cidades no primeiro mandato de Dilma Rousseff . À época, o titular da pasta era o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), aliado de Lira.

A indicação dele atende a anseios do centrão. Servidor de carreira do banco público, Fernandes foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), desejoso de mais espaços no Governo Federal.

Ele ocupou mesma função no Ministério da Integração Nacional e já chegou até mesmo a dirigir interinamente as duas pastas. Em 2016, com as articulações do impeachment de Dilma em marcha, ele foi exonerado.

"Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio", destacou a Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) em nota pública.

Na gestão de Serrano, diz a nota, foram inauguradas 74 salas de atendimento em municípios de todas as regiões do País, "cumprindo um compromisso de campanha". Sobre o novo dirigente, a comunicação do governo Lula afirma que ele continuará o trabalho de oferta de crédito e de fomento a políticas públicas sociais, culturais e esportivas.

