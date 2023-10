Indicado para o STJ, cearense Teodoro Silva Santos é sabatinado no Senado; assista

Caso sejam aprovadas na CCJ, as indicações do trio para o STJ serão apreciadas pelo plenário do Senado

O desembargador José Afrânio Vilela e a advogada Daniela Teixeira e o também serão sabatinados. Caso sejam aprovadas na CCJ, as indicações do trio para o STJ serão apreciadas pelo plenário do Senado.

Natural de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, Teodoro também contou com apoio do ministro da Educação, Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas (PT). Dentre as indicações duas vagas estavam reservadas a desembargadores. Teodoro disputou com outros 56 juízes a vaga em uma das cadeiras do STJ.