Presidente do PL Caucaia agride suplente de vereador; entenda caso

O presidente do PL em Caucaia, Tancredo dos Santos, agrediu verbalmente e fisicamente o suplente de vereador Adriano Neguim (PCdoB) na tarde de sexta-feira, 20.

O agressor proferiu ofensas, disse “arranco a sua cabeça”, além de chutar e empurrar Adriano. O momento foi registrado e testemunhado por algumas pessoas.

Tancredo dos Santos, presidente do PL em Caucaia, agrediu com chute e empurrão, além de ofensas homofóbicas o suplente de vereador Adriano Neguim (PCdoB). O episódio ocorreu após discussão em inauguração de uma praça no município.



Imagens: Reprodução pic.twitter.com/5sv93ukyf9