Bispo e padres da Diocese de Crateús são ameaçados de morte e não realizam missas em Tauá

Prefeita de Tauá emitiu nota de repúdio com ameaças. Secretaria da Segurança diz apurar o caso

Quatro padres da Diocese de Cratéus e o bispo Dom Ailton Menegussi estão sendo ameaçados de morte e impossibilitados de realizarem missas no município de Tauá. A denúncia foi feita pelo titular da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, padre Géu. De acordo com o sacerdote, os celebrantes não frequentaram a cidade durante um ano devido às ameaças.

Durante a missa no último fim de semana, o pároco explicou o motivo da ausência do grupo de religiosos na comunidade. "Todos vocês já perceberam que esse ano Dom Ailton não veio a Tauá em nenhuma ocasião e queria também estar conosco nessa hora da festa. Não é novidade para a cidade, porque esta conversa é encontrada em toda esquina. Dom Ailton não vem a Tauá este ano, porque está ameaçado de morte aqui".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele alega que por segurança a orientação é de que nem o bispo e nem os padres estejam presentes nas missas. "Nós passamos o ano inteiro sem dar uma só palavra acerca dessa situação, mas chegou a hora de assumirmos publicamente", completa.