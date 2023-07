Bombeiros resgatam quandu em imóvel no município de Tauá

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Um “quandu de Baturité”, também conhecido como porco-espinho, foi resgatado, nessa segunda-feira, 24, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em um imóvel localizado no município de Tauá.

Os bombeiros foram acionados pela manhã para resgatar o animal no imóvel. O mamífero, que está em risco de extinção, foi encontrado em cima de uma árvore da residência.

Segundo informações do CBMCE, os agentes resgataram o porco-espinho utilizando uma foice e um cambão, sem causar danos ao roedor.

O animal resgatado não apresentava ferimentos e, após o resgate, foi encaminhado a uma reserva ecológica em Aiuaba, onde foi devolvido ao habitat natural.

O “quandu de Baturité” foi identificado pela primeira vez em 2013, na região da Serra de Baturité. As principais diferenças entre o bicho e outros animais da mesma espécie são o formato do crânio e as cores dos espinhos.