Tráfico de drogas: mulheres são presas com 45 kg de maconha em Tauá

Droga foi encontrada na mochila de duas passageiras em um ônibus vindo do Rio de Janeiro com destino ao município de Tauá

Duas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de tráfico de drogas, na manhã de domingo, 3, no município de Tauá, localizado a 347 km de Fortaleza. A dupla, identificada como Ana Laura da Costa Pinho e Maria Eduarda da Silva Mota, ambas de 19 anos, foi interceptada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que encontrou 45 quilos de maconha na bagagem transportada pelas duas.

A prisão aconteceu dentro de um ônibus que trafegava por uma rodovia nacional após informações repassadas ao Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). O coletivo vinha do Rio de Janeiro com destino a cidade de Crateús, no Sertão Central cearense.