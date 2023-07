Irmãos são resgatados pelo Corpo de Bombeiros após trilha na serra de Tauá

Dois irmãos de 35 e 51 anos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros do alto do serrote Quinamuiú, em Tauá, na região do Sertão dos Inhamuns. Os dois fizeram uma trilha nesse domingo, 16, até o ponto mais alto do ponto turístico, mas não conseguiram descer por conta própria.

Às 6h40min, os irmãos conseguiram ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193. Eles ainda tiveram dificuldade de entrar em contato porque o local não tinha sinal de rede telefônica.

O resgate foi feito utilizando capacetes, um cinto paraquedista e com o uso de cabos guia. Segundo o Corpo de Bombeiros, os irmãos não sofreram nenhum tipo de lesão.

A corporação explica que o serrote Quinamuiú tem difícil acesso, com penhascos e terrenos irregulares, pedras soltas e trilhas inclinadas. Por isso, os bombeiros publicaram dicas para realizar trilhas de forma mais segura: