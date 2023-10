Alto Santo terá novas eleições para vereador

Sete dos 11 parlamentares do PDT e do PSD eleitos nas últimas eleições, em 2020, tiveram os mandatos cassados por fraude à cota de gênero . A entidade identificou que os partidos usaram candidaturas femininas de fachada com o objetivo de preencher o percentual mínimo exigido por lei.

Às vésperas das eleições regulares para vereador, realizadas a cada quatro anos, o município de Alto Santo deve realizar eleição suplementar para o Poder Legislativo municipal. os mandatos irão até janeiro de 2025, quando a Câmara eleita no ano que vem tomará posse. A decisão foi tomada por seis votos a um pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). A sessão ocorreu nesta terça-feira, 10. A informação foi antecipada pelo colunista do O POVO , Carlos Mazza.

A medida anulou 57% dos votos do município localizado no interior do Ceará, a cerca de 246 quilômetros de Fortaleza. Com isso, o Ministério Público Eleitoral pediu a aplicação de novo pleito com base no artigo 244 do Código Eleitoral. O documento diz que, “se a nulidade atingir mais de metade dos votos, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias."