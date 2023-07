Após pane de sistema, avião faz pouso forçado às margens de rodovia em Alto Santo

Um avião modelo ultraleve realizou um pouso forçado às margens de uma rodovia estadual, em Alto Santo, a 200 quilômetros de Fortaleza, após apresentar pane no sistema. A aeronave havia decolado do aeroporto regional de Souza, no interior da Paraíba, e tinha como destino a capital cearense. O incidente foi registrado por volta das 10h30min dessa segunda-feira, 10. Apenas o piloto e copiloto estavam a bordo do avião. Ambos saíram ilesos.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o jato pertence ao Clube de Paraquedismo Skydive, sediado em Iguatu. A empresa usa a aeronave para saltos duplos e cursos de pilotagem. O monomotor é um Cessna 182 com capacidade para transportar até quatro pessoas, segundo consta na base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O POVO tentou contato com a empresa que opera a aeronave, por meio do telefone disponibilizado no site oficial da companhia, mas não teve as ligações atendidas ou retornadas até o fechamento desta matéria.

O pouso aconteceu em propriedade rural nas proximidades da Fazenda Santa Fé, às margens da CE 138. No momento da aterrissagem, o avião chegou a colidir com uma placa de sinalização vertical da rodovia, mas não houve danos materiais aparentes.

A Polícia Militar foi acionada para prestar assistência aos ocupantes da aeronave. O POVO solicitou mais informações sobre a ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno da pasta.