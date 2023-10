Baquit fala de ação para retomar PDT e critica André: "Decisão arbitrária, covarde e golpista"

Deputados Romeu Aldigueri, Guilherme Landim, Osmar Baquit, Guilherme Bismarck e Evandro Leitão, senador Cid Gomes, e Marcos Sobreira e Salmito Filho Crédito: Reprodução/Twitter(X)/Evandro Leitão

O documento foi assinado por 13 deputados estaduais, entre ativos e licenciados, cinco federais e pelo próprio Cid. Nesta segunda-feira, 9, Baquit fez parte de um grupo de deputados estaduais e federais, de diversas legendas, que acompanhou o governador Elmano de Freitas (PT) em visita ao Hospital Universitário do Ceará, em Fortaleza. Outros pedetistas presentes na visita disseram esperar decisão judicial para definir os próximos passos. Ao O POVO, um dos parlamentares apontou que a realização da reunião do dia 16, marcada por Cid com o intuito de eleger uma nova executiva estadual, estaria atrelada a eventual decisão da Justiça devolvendo o comando do partido ao grupo do senador. Deputados esperam receber uma sinalização da Justiça, positiva ou negativa, antes da data da reunião. Acordo entre André Figueiredo e Cid Gomes Em julho, após entraves e uma mediação de Carlos Lupi, foi feito acordo para que André se licenciasse e Cid assumisse o comando do PDT no Ceará, mas com a promessa de apoiar a eleição de Figueiredo para presidente do novo diretório, que assume em janeiro. Durante o período de Cid na presidência do partido, foi dada a carta de anuência ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Medida que visa abrir caminho para que o deputado, cobiçado por PT e PSB, concorra à Prefeitura de Fortaleza.

A anuência dada a Evandro foi prontamente rebatida pelo diretório nacional, comandado por André, e promete ser decidida na Justiça. Entre novas intrigas, alimentadas pelos desdobramentos da eleição de 2022, Figueiredo decidiu voltar ao comando do PDT Ceará, encerrando sua licença e tirando Cid do posto dias antes do senador convocar reunião para realizar uma nova eleição na executiva estadual.