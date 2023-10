Elmano leva deputados de ônibus para visitar obra de hospital e pedir recursos

Sobre a questão, Elmano comentou a importância dos deputados para a execução da obra. “Vamos iniciar o processo de licitação dos equipamentos, já licitamos parte da urbanização, da duplicação da avenida que dará acesso ao hospital (...) Trouxe a bancada federal, que garantiu grande parte do recurso para que a obra esteja como está, estamos perto para a conclusão das obras finais, aquisição de equipamentos e contratações”.

A assinatura da ordem de serviço do hospital ocorreu em 2021. O valor da obra da estrutura física superou os R$ 300 milhões, restando executar parte de urbanização e obras nas vias de acesso, além de iniciar uma licitação para aquisição de equipamentos para o hospital, o que deve exigir novos recursos e articulação com a bancada federal.

O governador Elmano de Freitas (PT) levou um grupo de deputados federais e estaduais para visita ao Hospital Universitário do Ceará, em Fortaleza , nesta segunda-feira, 9. Eles desembarcaram de um ônibus . No início da manhã, Elmano e os parlamentares estiveram reunidos no Palácio da Abolição, sede do governo, motivo pelo qual se deslocaram juntos de ônibus.

Sobre recursos a serem enviados esse ano pela bancada federal, Elmano disse que solicitou verbas para outro fim, no caso, a execução de um plano estadual de oncologia.

“Esse ano solicitamos à bancada federal, um plano estadual de oncologia para o Ceará inteiro. Algo em torno de R$ 270 milhões de reais para implantar e custear o primeiro ano de toda uma rede de tratamento do câncer (...) Pedimos hoje pela manhã o apoio da bancada. Percebi sensibilidade da bancada. E o compromisso da bancada federal com a saúde me convence que um importante volume de recursos será aportado”, completou.

O governador defendeu ainda a instalação de placas com nomes dos operários que trabalharam na construção do equipamento e dos deputados federais que alocaram recursos, a partir de emendas, para construção do local. “Acho que na política temos que ter gestos. Aqui tem recursos de deputados das mais variadas ideologias. É importante ter o nome de cad deputado que colocou recurso aqui, para o povo saber que se a política tem dificuldades, nela também encontramos soluções”, disse.

Foi a política que está garantindo o fortalecimento do sistema de saúde (...) É com muita Justiça ter o nome dos deputados, senadores, e dos operários que trabalharam na obra, assim como seus gestores.