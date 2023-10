O POVO News: oposição critica governo Lula por dança "Batcu" em evento do Ministério da Saúde

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 5. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a polêmica envolvendo uma dança "batcu" em um evento do Ministério da Saúde no 1ª Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil.

Parlamentares de oposição criticaram veemente a dança. A própria pasta definiu a coreografia como "inapropriada” e descreveu o caso como “isolado”.

