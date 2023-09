Defensoria pede explicações à Prefeitura de Pacajus sobre uso de ônibus universitário

Um ofício foi encaminhado nessa terça-feira, 5, à Prefeitura Municipal de Pacajus pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), solicitando esclarecimentos acerca da determinação de atrelar o uso do transporte universitário por estudantes à realização, por parte deles, de trabalhos voluntários para o município.

O documento, de autoria da defensora pública Lara Teles, pede o compartilhamento de cópias de contratos administrativos com as empresas de transporte e do eventual decreto que regulamentaria a decisão do prefeito Bruno Figueiredo (PDT). O prazo estipulado para a divulgação dos dados foi de 24 horas.

Em comunicado, a defensora afirma que a iniciativa da administração municipal fere o Artigo 211 da Constituição brasileira — que estabelece ser de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. “Então, não é só ilegal, mas também inconstitucional”, pontua Lara.