Programa de Educação Política-Cidadã realiza oficinas e leva estudantes para Câmara de Fortaleza

Uma das atividades do programa é a “A Escola vai à Câmara”, que leva estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental para conhecer e vivenciar uma pouco da rotina na CMFor. A Escola Municipal José Bonifácio , no bairro Pici, foi a primeira participar do programa, já tendo passado pela oficina preparatória no fim de setembro e pela Câmara no dia 2 de outubro.

O programa “Político, Eu?” , realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) com apoio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), promove oficinas de conscientização política para estudantes e professores dos ensinos fundamental e médio de Fortaleza, assim como visitas guiadas à Casa legislativa. A ação tem como objetivo sensibilizar a população sobre o papel da política no cotidiano.

O Colégio Ateneu, do bairro Itaperi, e a Escola Municipal de Tempo Integral Deputado Roberto Mesquita, no bairro Vila Velha, serão as próximas contempladas no projeto.

Outra iniciativa do “Política, Eu?” é a capacitação de professores, pesquisadores, e demais interessados da temática, através do curso de extensão gratuito “Educação, Política para Cidadania”, com carga horária de 70 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro, no site fdr.org.br/politicoeu.

Serão seis módulos, no formato de ensino a distancia (EAD), e os certificados serão emitidos pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane/FDR) e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).