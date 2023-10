Estudantes reivindicam melhorias estruturais em escola no Conjunto Ceará

O equipamento também tem vários buracos pelo teto, além de ares-condicionados e computadores quebrados. “A escola em si tá cheio de falhas. As grades, o teto, tem trinco, tem bebedor que não está funcionando, o ar-condicionado [também não]”, diz uma estudante do terceiro ano do ensino médio.

Estudantes da EEFM Doutor Gentil Barreira, localizado no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza , fizeram um protesto na manhã desta terça-feira, 3, para reivindicar mais investimentos para a instituição. De acordo com uma estudante, as provas tiveram que ser adiadas por conta da falta de toner — tinta — nas impressoras.

“A gente tá tendo que mudar de sala. Temos que usar o auditório, que deveria ser um local para palestras e essas coisas assim. Os laboratórios de informática que não eram para ser sala de aula, estão sendo. Além do calor que a gente não aguenta. É uma sala fechada e abafada. Não tem nem como se concentrar”, adiciona.

Em nota, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) afirma que já providenciou, junto com a empresa responsável pelo fornecimento, o toner para que os alunos façam as provas.

A pasta, além disso, afirma que reformas no teto e no sistema elétrico do equipamento foram solicitadas. Um orçamento de R$ 320.868,25 foi liberado em setembro último pela Seduc para a que a escola realize o processo licitatório que vai contratar a empresa, responsável pela execução dos serviços.

“A Secretaria da Educação do Estado está comprometida em apoiar as escolas em todas as questões, garantindo as condições adequadas para promover um ambiente educacional de qualidade”, diz trecho do documento.