Programa de educação político-cidadã, "Político, Eu!?!", é lançado na CMFor

Foi lançado nesta terça-feira, 22, o programa “Político, Eu!?!”. Realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane), com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o programa tem como objetivo ressaltar a importância da política na sociedade e para o exercício da cidadania. O público-alvo do programa são professores e estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede municipal de ensino em Fortaleza.

A iniciativa contempla a realização do curso de extensão “Educação Política para Cidadania”, voltado para docentes, jovens e sociedade; o concurso Escola Vai à Câmara, que levará alunos de quatro escolas de ensino fundamental de Fortaleza ao Legislativo para viver a experiência de serem vereadores por um dia, além da elaboração e veiculação de uma série de cadernos especiais, lives e programas de TV sobre política e cidadania.

As inscrições no curso podem ser feitas até o dia 16 de outubro no site da Fundação Demócrito Rocha. O curso será ministrado na modalidade de ensino à distância e terá certificado emitido pela Uane/FDR e pela Uece para os aprovados.