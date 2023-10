Precatórios Fundef: Elmano anuncia que Estado está próximo de acordo com União para repasse de R$ 898 milhões

O governador do Ceará celebrou a quase resolução do acordo. R$ 538 milhões do repasse será destinado para professores da rede pública

“Essa é uma notícia muito feliz para o povo cearense. Estamos muito perto de assinar um acordo com a União para o recebimento de um valor que estava ainda sem resolução. Tínhamos feito um acordo com uma parte, mas havia outro valor por enquanto sem solução", disse o governador.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que o acordo com o Governo Federal para garantir nova parcela do pagamento de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para professores e professoras do Ceará está próximo de ser assinado.

Prosseguiu: "Com este acordo proposto pelo Governo Federal, aproveito para agradecer ao presidente Lula, ao ministro Camilo e ao ministro Haddad, iremos conseguir trazer algo em torno de R$ 898 milhões para o Ceará. Isso nos permitirá que tenhamos novamente um pagamento para os professores, que será realizado em 2025”.

Liberação dos recursos

A então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, determinou que a Caixa Econômica Federal (STF) faça a transferência de R$ 941 milhões e demais acréscimo de juros, para a conta do Estado do Ceará para o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Em despacho do dia 19 de junho, a ministra determina que o recurso seja depositado na conta específica dos precatórios, representada pelo Procurador-Geral Executivo Assistente do Estado. A previsão era de que a transferência fosse feita dentro de dois dias úteis.

"Queremos tanto que Caixa Econômica como o Governo do Estado seja ágeis para dar encaminhamento a essa nossa grande luta. A Caixa Econômica já tem acesso aos recursos", ressaltou o presidente do Sindicato Apeoc, Anízio Melo.

Precatório do Fundef

Professores da rede estadual, que estiveram na ativa entre agosto de 1998 e dezembro de 2006, têm a receber mais de meio milhão de reais para rateio como parte da segunda parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O valor é referente ao ano de 2023 e a União tem prazo até dezembro para fazer o repasse do recurso.