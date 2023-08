Precatórios Fundef: sai lista de quem recebe 3º lote da 2ª parcela para professores sem vínculo

Nesta oportunidade, 836 pessoas receberão o benefício, cujos cadastros foram confiramos ou devidamente validados no Sistema Precatórios. O pagamento será realizado neste sábado, 19, e depositado em conta corrente da titularidade do beneficiário junto ao Banco Bradesco S/A (código bancário 237).

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou nesta sexta-feira, 18, a lista do 3° lote de pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) , destinado aos beneficiários sem vínculo na folha de pagamento da instituição.

O pagamento do benefício iniciou-se no dia 5 de agosto, sendo contempladas 8.985 pessoas no primeiro lote e 2.649 pessoas no segundo. A previsão de crédito do quarto lote é no dia 26 deste mês.

O Sistema Precatórios continua aberto para que os professores beneficiários sem vínculo que ainda não preencheram, confirmaram ou editaram seus dados para o recebimento da segunda parcela. Também está disponível para aqueles que não resolveram suas pendências documentais possam resolvê-las.

Liberação dos recursos



A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, determinou que a Caixa Econômica Federal (STF) faça a transferência de R$ 941 milhões e demais acréscimo, como juros, para a conta do Estado do Ceará para o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Em despacho do dia 19 de junho, a ministra determina que o recurso seja depositado na conta específica dos precatórios, representada pelo Procurador-Geral Executivo Assistente do Estado. A previsão era que a transferência fosse feita dentro de dois dias úteis. "Queremos tanto que Caixa Econômica como o Governo do Estado seja ágeis para dar encaminhamento a essa nossa grande luta. A Caixa Econômica já tem acesso aos recursos", ressaltou o presidente do Sindicato Apeoc, Anízio Melo.



Precatório do Fundef



Professores da rede estadual, que estiveram na ativa entre agosto de 1998 e dezembro de 2006, têm a receber mais de meio milhão de reais para rateio como parte da segunda parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O valor é referente ao ano de 2023 e a União tem prazo até dezembro para fazer o repasse do recurso.



Os precatórios do Fundef são resultados de disputas judiciais movidas pelo Estado do Ceará, que obrigaram o Governo Federal a corrigir os cálculos e complementar a participação nos repasses feitos pelo fundo ao Estado. Com isso, os professores que estavam em atividade na rede estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006 passam a ter direito a valores adicionais. Serão beneficiados aproximadamente 50 mil profissionais.