Assassinatos de três médicos no Rio de Janeiro; o que se sabe até o momento

Rio de Janeiro (RJ) - três médicos são assassinados na Barra da Tijuca, no Rio. Foto: Reprodução Redes Sociais Crédito: Reprodução Redes Sociais

A causa dos assassinatos ainda é indefinida. A hipótese de motivação política para o crime não está descartada. Outra hipóteses levantada ao longo desta quinta-feira, 5, é de que as mortes ocorreram por engano e que o alvo do executores seria um miliciano da região de Jacarepaguá. Grampo feito pela Polícia do Rio de Janeiro revela que os suspeitos de terem cometido os assassinatos foram avisados de que filho de miliciano rival estava no local. Em julho, a deputada Sâmia Bomfim, disse em entrevista ao portal UOL que ela e sua família recebiam ameaças por emails, segundo a parlamentar, "das formas mais horríveis, sempre com requinte de crueldade". O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações. Ele afirmou que as mortes se trataram de execuções e o "armamento irresponsável" é uma das causas da violência no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou por suas redes sociais sobre o triplo homicídio. O chefe do Executivo disse ter recebido a notícia “com grande tristeza e indignação”.