Lula se manifesta sobre assassinatos de três médicos no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou por suas redes sociais sobre as mortes de três médicos na noite desta quinta-feira, 5, no Rio de Janeiro . O chefe do Executivo disse ter recebido a notícia “com grande tristeza e indignação”.

"Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga", disse o presidente.

Lula reafirmou o que já havia dito o ministro da Justiça, Flávio Dino, que determinou que a Polícia Federal faria diligências para investigar o caso.

Pela rede social X, Dino disse que conversou com o governador fluminense, Cláudio Castro, e que a Polícia Civil também investiga o caso.

"Sobre a execução dos médicos, conversei agora com o governador do Rio, Cláudio Castro. Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Polícia Federal também. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do Estado. Eu estou indo para a Bahia, reforçar ações lá. Reitero a minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas", afirmou Dino.