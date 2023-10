Três médicos são mortos no Rio de Janeiro; uma das vítimas era irmão de deputada do PSOL

Três médicos foram mortos na madrugada desta quinta-feira, 5, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um quarto ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. As vítimas estavam em um quiosque de praia quando três homens armados saíram de um carro e dispararam contra o grupo. Um dos médicos, segundo o jornal O GLOBO, é irmão da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL de São Paulo.

De acordo com a Folha de São Paulo, dois dos mortos são de São Paulo e o terceiro é da Bahia. Estão entre eles: Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, — o irmão da deputada — Marcos de Andrade Corsato, 62, Perseu Ribeiro Almeida, 33. Eles estavam no Rio para um congresso internacional de ortopedia.