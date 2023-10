Polícia Civil investiga execução a tiros de três médicos no Rio

A Polícia Civil do Rio começou a investigar, nesta quinta-feira (5), o assassinato a tiros de três médicos em um quiosque da praia da Barra. Um deles era irmão da deputada socialista Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Um quarto homem, parte do grupo de profissionais, ficou ferido.

A Polícia Civil informou que está "ouvindo testemunhas" e analisando "imagens de câmeras de segurança" para tentar estabelecer as motivações do crime, que qualificou como grave.

Uma das vítimas, Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e cunhado do deputado Glauber Braga, representante do partido pelo Rio de Janeiro.

"Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio", declarou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino no X, antigo Twitter.

"Eu tenho certeza que esse crime não vai ficar impune diante da atuação da equipe de homicídios e de toda a Polícia Civil que vai atuar em com as demais parcerias, integrando essa investigação", disse o secretário estadual da Polícia Civil, José Renato Torres, em uma coletiva de imprensa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou no X sua "grande tristeza e indignação" pela "execução" dos médicos e se solidarizou com os deputados e outros familiares das vítimas.

Em um comunicado em seu site, o PSOL manifestou "seu profundo pesar e indignação diante do assassinato do médico Diego Ralf Bomfim, irmão da deputada Sâmia Bomfim" (...) e exigiu que as autoridades competentes "investiguem este crime de forma rigorosa e eficiente, para que os responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a lei".