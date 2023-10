Delator infiltrado da Lava Jato chama Moro de 'covarde, mentiroso patético'

Os documentos a que Tony Garcia se refere foram entregues pelo empresário ao Supremo Tribunal Federal (STF). O caso está sob sigilo no gabinete do ministro Dias Toffoli. O ex-deputado pediu que a Corte anule todas as decisões de Sergio Moro nas ações que respondeu na Justiça Federal no Paraná.

O empresário alega ter sido ameaçado e coagido para fechar seu acordo de delação e afirma que passou a trabalhar como um 'agente infiltrado' de Moro, inclusive na investigação ilegal de autoridades com foro, a partir de 2004.

O senador afirmou que o ex-deputado tenta 'fabricar um falso escândalo'. "Nenhum juiz ou magistrado do TRF4, STJ ou de qualquer outra Corte, foi investigado com minha autorização. A inexistência de gravações de magistrados ou de medidas investigatórias contra eles é, alias, reveladora da farsa do notório mentiroso", escreveu.

A conduta de Moro enquanto magistrado está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Uma reclamação disciplinar apura a gestão dos acordos de delação e leniência na Operação Lava Jato. A Corregedoria também analisa se ele usou a magistratura para se promover politicamente.