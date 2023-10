Baquit defende reunião para destituir André no PDT e prevê "revoada" se Cid perder presidência

Deputados Romeu Aldigueri, Guilherme Landim, Osmar Baquit, Guilherme Bismarck e Evandro Leitão, senador Cid Gomes, e Marcos Sobreira e Salmito Filho Crédito: Reprodução/Twitter(X)/Evandro Leitão

O deputado estadual Osmar Baquit (PDT) defendeu, em entrevista à rádio O POVO CBN, que o partido convoque uma reunião para destituir o Diretório Estadual, que voltou a ser comandado pelo deputado federal André Figueiredo (PDT), nesta segunda-feira, 2, após o parlamentar realizar reunião para reassumir o controle da legenda, que estava sob tutela do senador Cid Gomes (PDT). “Não resta outra coisa, na minha opinião, a não ser o Cid e nós convocarmos uma reunião,

como vínhamos fazendo naquele tempo (há alguns meses), para destituir a que foi nomeado agora. Como houve uma trégua e o Cid assumiu a presidência, bacana. Minha opinião é que deveríamos, quem é ligado ao Cid, convocar aquela reunião que não aconteceu", disse em referência à reunião que deveria. Questionado sobre o conflito dentro do partido, Baquit foi enfático. "Quem me acompanha sabe que eu disse, eu nunca mudei minha opinião. Não se resolve, não tem saída, não tem espaço para todo mundo lá dentro", disparou, argumentando que a maioria do diretório está com o senador.

A movimentação aprofunda a crise no PDT cearense e ocorre após uma reunião realizada na última sexta-feira, 29, que terminou em briga, gritaria e com aliados de André Figueiredo deixando o local antes do fim, acusando cidistas de “ditadura” interna. O racha no PDT envolve dois grupos, um composto por nomes como Roberto Cláudio, Figueiredo e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que defendem a independência do partido no âmbito estadual e não querem proximidade com a gestão Elmano de Freitas (PT). Outra ala, composta por Cid Gomes, a maioria dos deputados estaduais e federais do partido defende a manutenção da aliança estadual que estava em curso até o rompimento na eleição do ano passado.