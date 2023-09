Minirreforma eleitoral: entenda o que pode mudar com as novas regras

A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o Plenário do Senado Federal. Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A minirreforma eleitoral deve ser votada no Congresso até a próxima semana. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e altera algumas regras eleitorais, que, caso aprovadas no Senado, serão validadas para as eleições municipais de 2024. A minirreforma aprovada na Câmara é segmentada em dois projetos: O primeiro consiste na alteração das regras da Lei da Ficha Limpa (projeto de lei complementar)



O segundo modifica regras gerais das eleições e partidos (projeto de lei) Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) também é pauta de discussão entre os parlamentares da Câmara. A proposta, intitulada PEC da Anistia, visa anistiar partidos políticos por não terem cumprido cotas de candidaturas de negros e de mulheres nas eleições. Essa proposta também determina novas regras para essas candidaturas.

Dentre as consequências dos textos em tramitação, estão: Compartilhamento de campanhas entre partidos diferentes



Proibição de candidaturas coletivas



Transporte público gratuito nas eleições



Flexibilização do uso de recursos públicos



Impacto nas candidaturas de negros e mulheres



Vagas de mulheres e negros no Legislativo



Redução no tempo de inelegibilidade Compartilhamento de campanhas entre partidos diferentes A minirreforma eleitoral autoriza a realização de campanha entre candidatos a vereador e deputado de legendas diferentes, sem considerar se ambos estão na mesma federação. O documento autoriza que esses candidatos criem juntos materiais de propaganda eleitoral e compartilhem sedes de campanha. No entanto, proíbe o repasse de recursos financeiros entre os candidatos. Especialistas associam a medida ao modelo de coligações, derrubadas em 2017. Nesse modelo, candidatos de partidos diferentes poderiam compartilhar recursos e espaço de propaganda. No entanto, a medida foi derrubada com o intuito de otimizar o sistema eleitoral. Candidatos de partidos pequenos, para terem espaço, se sentiram incentivados a buscar legendas maiores, reduzindo o número de partidos no Legislativo e tornando o sistema mais sustentável. Candidaturas coletivas proibidas: Conforme a minirreforma, as eleições não poderão contar com candidaturas coletivas. A modalidade é autorizada, nos dias atuais, por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela consiste em: um candidato é escolhido para liderar a chapa (cabeça de chapa), no entanto, outras pessoas são eleitas no mandato para tomar decisões conjuntas. Na tramitação da minirreforma, deputados entenderam que as candidaturas coletivas deveriam ser proibidas.

Transporte público gratuito nas eleições De acordo com o texto aprovado da minirreforma, estados e municípios deverão disponibilizar, de forma direta ou indireta, o serviço de transporte público gratuito no dia das eleições. A medida, prevista no projeto de lei, estabelece que a gestão local poderá, em consenso com a Justiça Eleitoral: - Elaborar linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação

- Utilizar veículos públicos disponíveis ou solicitar veículos adaptados para o transporte coletivo