Sarto diz que arborizará ciclovias e celebra "sucesso total" do xiringador: "Todo mundo pede"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou nesta quarta-feira, 27, que os "xiringadores" recém-instalados pela Prefeitura são um "sucesso total" e a gestão irá implementar outro modelo com água potável para os usuários de ciclovias.

"Rapaz, o xiringador é bom demais, né? Do jeito que Fortaleza tá, o sol está meio inclemente, em todo o canto que eu vou todo mundo me pede xiringador. Porque ele dá só uma borrifada e tem outro modelo que a gente vai botar pra dar água potável para quem usa as ciclovias. Mas o xiringador é um sucesso total", declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A oposição, entretanto, criticou e ironizou a medida, afirmando que a instalação do equipamento é "cômica" e causa revolta em um contexto de forte aquecimento global e falta de arborização.