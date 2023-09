Quem é general Heleno, ex-ministro do GSI que depõe à CPMI do 8/1

General Augusto Heleno em depoimento a CPMI dos atos de 8 de janeiro Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputadas

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi convocado a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8/1. O general prestou depoimento à CPMI como testemunha, nesta terça-feira, 26, e se recusou a responder a 14 questionamentos feitos pelos parlamentares na primeira parte da sessão.

Quem é o general Augusto Heleno Augusto Heleno Ribeiro Pereira nasceu em Curitiba em 1947. Foi o primeiro comandante brasileiro da Força da Paz das Nações Unidas no Haiti, entre os anos de 2004 e 2005, que tinha um efetivo de 6.250 homens. Entre 2007 e 2009, Heleno atuou como comandante militar da Amazônia, contudo, deixou o posto por dissidência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atualmente como general da reserva, Heleno iniciou a carreira como cadete em 1964, ano em que o regime militar foi instaurado no Brasil. Na década seguinte, os laços com o ex-presidente Bolsonaro foram estabelecidos. Heleno e Bolsonaro A relação entre o general e o ex-presidente se deu a partir do ano de 1970, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Rezende (RJ). À época, o ex-mandatário era cadete e o futuro ministro treinava a equipe de pentatlo. Os ideais de Heleno e Bolsonaro convergiam na maior parte do tempo, o que fez com que surgisse um burburinho de que o general seria vice-presidente do candidato à presidência, em 2018. No entanto, Augusto estava filiado ao PRP, que não tinha interesse em apoiar a candidatura de Bolsonaro pelo PSL. Heleno abandonou a legenda e ajudou o amigo a escrever seu plano de governo.

“Fabricaram uma história de que eu teria recusado ser vice da chapa de Bolsonaro. Isso é uma calúnia, eu jamais disse isso. Desde o primeiro momento eu encarava como uma missão a ser cumprida”, destacou Heleno na convenção de lançamento da candidatura do presidenciável, em julho de 2018. Em 1980, Heleno conquistou o status de oficial, Bolsonaro, por sua vez, o de rebelde. A classificação se deu após o ex-presidente escrever um artigo que seria publicado na revista Veja, afirmando que os salários dos militares eram baixos. Outra acusação se baseava no fato de Bolsonaro ter sido investigado por detonar bombas em unidades do Exército. Ambas as acusações não foram provadas.