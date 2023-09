Foto desmente Heleno e comprova Cid em reunião com chefes das Forças Armadas

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou nesta terça-feira, 26, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8/1, que o então ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, não participava de reuniões com os comandantes das Forças Armadas.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, uma imagem compartilhada em 25 de fevereiro de 2019, pelo próprio Palácio do Planalto, desmente a fala de Heleno e confirma Mauro Cid em reunião com os então chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica. O ex-ajudante de ordens aparece atrás do general.