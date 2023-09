General Heleno perde paciência com Eliziane Gama na CPMI do 8/1: "É pra ficar puto, né?"

O ex-ministro do GSI foi convocado a prestar depoimento como testemunha à CPMI após a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid

O general Augusto Heleno , ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), perdeu a paciência durante depoimento à CPMI dos atos golpistas, nesta terça-feira, 26 . Ao ser questionado pela relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (Cidadania) a respeito do eventual fraude às urnas eletrônicas em 2022, Heleno afirmou que não poderia confirmar a fraude, e se exaltou com a pergunta da relatora: "É pra ficar puto, né?" .

Heleno foi convocado a prestar depoimento como testemunha à CPMI após a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Na declaração, Cid comenta a participação do general em uma reunião em 2022, que visava discutir um golpe de Estado junto aos comandantes das Forças Armadas.

A delação premiada de Cid também revelou a participação de outro nome presente na articulação golpista de Bolsonaro: o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que passou a ser incluído nas investigações da Polícia Federal (PF).



Heleno afirmou que ficará em silêncio a respeito da delação premiada de Mauro Cid, e que não comentará a respeito enquanto não tiver informações oficiais sobre o acordo.

O general é questionado sobre sua atuação nos atos golpistas que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília, no início do ano. Nos meses que antecederam os ataques, Heleno estava à frente do Gabinete de Segurança Institucional do governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) nos meses que antecederam a invasão golpista aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) afirmou, durante a sessão, que Heleno representava “o resto da ditadura” e que “se houver justiça no Brasil”, o general seria preso até o final da CPMI.

“Esse resto ecoou, inclusive, nos golpistas que tentaram, no dia 8 de janeiro, aplicar um golpe no Brasil, como filhotes da ditadura”.