O POVO News: General Heleno bate boca com parlamentares da CPMI do 8/1

A edição também fala sobre a retomada do julgamento de participantes dos ataques golpistas do 8/1 e sobre o polêmico longa-metragem "Som da Liberdade"

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o depoimento do general Augusto Heleno à CPMI dos atos golpistas de 8/1. Durante as declarações, Heleno discutiu com parlamentares e perdeu a paciência com a relatora da comissão, Eliziane Gama (Cidadania).

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio comenta sobre a retomada do julgamento dos participantes dos atos antidemocráticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moares, deposita voto no plenário virtual pela condenação de mais cinco golpistas, cuja condenação pode chegar a 17 anos.