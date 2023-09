Som da liberdade: entenda por que filme é apoiado pela direita e por bolsonaristas

Som da liberdade para pagina interna Crédito: Digulvação/Paris Filmes

Lançado no Brasil na última quinta-feira, 21, o filme “Som da liberdade” tornou-se uma temática controversa nos cinemas norte-americanos e, simultaneamente, uma causa notável para apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O filme é baseado na história real de um ex-agente do governo que resgata crianças de guerras entre criminosos colombianos que atuam em uma rede de exploração. O filme foi abraçado pela direita e é criticado pela esquerda norte-americana.

Os conservadores alegam que “Som da liberdade” é direcionado a um setor trabalhador americano que tem ficado à margem da elite de Hollywood. Teoria conspiratória Os liberais, no entanto, avaliam o curta como uma forma de recrutar a extrema direita, que promove a teoria conspiratória QAnon sobre uma seita de pedófilos de Hollywood e o Partido Democrata, que, eventualmente, sequestraria crianças e retiraria o sangue delas. A distribuidora do filme, Angel Studios, nega que “Som da liberdade” tenha sido produzido com algum viés político e que tenha qualquer ligação com o movimento conspiratório. “Qualquer um que tenha visto o filme sabe que não é sobre teorias conspiratórias", afirmou o presidente-executivo, Neal Harmon, à revista Time. No Brasil, é forte a associação entre o longa-metragem e a extrema-direta. Na última terça-feira, por exemplo, os deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Mario Frias - todo do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro - compareceram à pré-estreia em Brasília. Pela rede social X (ex-Twitter), a senadora Damares Alves convocou, em vídeo, toda a “comunidade cristã” a “lotar os cinemas”. Entra em cartaz, a partir do dia 21 deste mês, o filme “Som da Liberdade”, estrelado pelo ator Jim Caviezel (Paixão de Cristo). A história do filme gira em torno de um ex-agente federal que embarca em uma perigosa missão para salvar uma menina de traficantes de crianças que as… pic.twitter.com/XbpTYaDyjJ

— Damares Alves (@DamaresAlves) September 13, 2023 Além disso, foi firmada uma parceria com a plataforma Brasil Paralelo, acusada de alimentar teorias conspiratórias e disseminar desinformações. É também conhecida por interpretações conservadoras de fatos históricos. A história do filme "Som da Liberdade" O filme, gravado em 2018 com o financiamento de investidores mexicanos, relata a história de Tim Ballard, ex-agente especial de Segurança Nacional americano, que, em 2013, chefiou a equipe “Operation Underground Railroad”, com o intuito de resgatar crianças de traficantes de uma rede de exploração sexual.