Heleno se refere a Duda Salabert como "senhor" e deputada trans rebate: "É senhora!"

Embate aconteceu durante sessão da CPMI do 8/1

Durante sessão na CPMI do 8 de janeiro, o general Augusto Heleno se referiu a deputada trans, Duda Salabert (PDT), como "senhor". A parlamentar rebateu: "É senhora!" (Imagens: TV Senado) pic.twitter.com/9Z092XtlTo

A parlamentar então rebateu a fala de do militar. "É senhora", disse.

O general e ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Augusto Heleno, se referiu à deputada federal transexual, Duda Salabert (PDT), como "senhor", durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, desta terça-feira, 26.

Duda falava que Heleno coordenou a Operação Punho de Ferro, realizada no Haiti. De acordo com a parlamentar, a ação teria causado a morte de dezenas de crianças e mulheres. O general negou as acusações e quando a deputada repetiu, ele disse que iria processá-la, causando a discussão.

Durante sessão na CPMI, Augusto Heleno afirmou ser "fantasia" de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, participasse de reunião com comandantes das Forças Armadas, porém, uma foto do próprio Palácio do Planalto confirma a presença de Cid em audiência.