Guilherme diz que antes das prévias, PT vai esgotar diálogo para escolher candidato

O presidente municipal do partido também confirmou que o presidente Lula e o ministro Camilo Santana participarão do processo

O deputado estadual e presidente do diretório municipal do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio (PT), afirmou que o presidente Lula, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas participarão do processo de diálogo para escolher o candidato à Prefeitura em 2024. A ideia é "esgotar o diálogo" antes recorrer a mecanismos como as prévias.

“Nossa militância participa desse debate, nossos líderes políticos, presidente Lula, ministro Camilo, governador Elmano, participarão, obviamente, dessa discussão e, no momento oportuno, nós vamos apresentar uma chapa que eu não tenho dúvida que será vitoriosa nas eleições de 2024”, disse ao O POVO nesta quarta-feira, 30.



