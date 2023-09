Quatro linhas de ônibus de Fortaleza terão rotas alteradas a partir de sábado, 23

Até o momento, as linhas, que circulam pela rua Rufino de Alencar, entram à esquerda na av. Dom Manuel e seguem pela rua Almirante Jaceguai. A partir de sábado, os ônibus passam a trafegar pela rua Alberto Nepomuceno e a entrar à direita na av. Pessoa Anta.

De acordo com a Etufor, as modificações foram feitas devido à dificuldade de conversão na av. Dom Manuel. O trecho complica a passagem dos ônibus, o que pode causar possíveis acidentes. No local, também existem feiras que deixam o tráfego ainda mais complicado.

Em nota, o coordenador de planejamento da Etufor, Miguel Guimarães, afirma que as mudanças foram feitas para melhorar o tráfego de veículos no Centro.

“A redefinição das rotas vai diminuir os conflitos, evitar acidentes e proporcionar um tráfego mais suave e seguro. Motoristas e passageiros devem ficar atentos e se informar sobre as mudanças específicas em cada linha afetada para garantir uma transição tranquila.”