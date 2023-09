Augusta Brito presenteia Lula com boneco de pano: "Um pedacinho do Ceará no gabinete" Crédito: Reprodução/ Instagram- Augusta Brito- Ricardo Stuckert

A senadora cearense Augusta Brito (PT) presenteou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com dois bonecos de pano, representando o petista e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Em suas redes sociais, Augusta afirmou que os presentes simbolizam "um pedacinho do Ceará no gabinete do presidente". As peças foram produzidas por integrantes do Sindicato Rural de Tejuçuoca e entregues à senadora durante a Marcha das Margaridas, realizada no dia 16 de agosto. "Um pedacinho do Ceará no gabinete do presidente. Registros de um encontro com o nosso presidente Lula e o governador Elmano, no Palácio do Planalto, onde fomos tratar de projetos para o nosso estado", escreveu em sua conta oficial do Instagram nesta sexta-feira, 22.