Quem é Augusta Brito, suplente que pode assumir vaga de Camilo Santana no Senado

Deputada estadual, Augusta Brito (PT) é primeira suplente de Camilo Santana (PT), eleito senador e indicado para o Ministério da Educação do governo Lula

Augusta Brito (PT) é deputada estadual e primeira suplente do senador eleito Camilo Santana (PT), que foi confirmado ministro da Educação, nesta quinta-feira, 22, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como primeira suplente, Augusta pode assumir a vaga de senadora do Ceará.

A deputada concorreu na chapa de Camilo Santana ao lado de Janaína Farias, ex-assessora especial do ex-governador e segunda suplente. Existe a possibilidade de Augusta não assumir o Senado para ser secretária do governo de Elmano de Freitas (PT. Nesse caso, o cargo irá para Janaína.

Aceito com muita honra e responsabilidade! Obrigada pela confiança, @CamiloSantanaCE https://t.co/uMMWRomB1K

Natural de Fortaleza, a filha de Augusto Brito, ex-prefeito do município de Graça, seguiu os passos do pai e iniciou sua carreira política concorrendo a prefeita de Graça, onde se manteve no cargo por dois mandatos, em 2005 e 2009.

É atualmente filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) e, em 2020, se tornou a primeira mulher a ser líder do Governo da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Augusta hoje é vice-líder do governo de Izolda Cela (sem partido) na AL-CE, ao lado de Walter Cavalcante (PV). Já foi filiada ao PPS e ao PCdoB, partido no qual foi a primeira mulher a ser eleita deputada no Ceará.

Ocupou a Secretaria de Educação de São Benedito, município cearense, em 2012 e foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2014. Concorreu à reeleição para o cargo em 2018 e conseguiu mais quatro anos na AL-CE.

Formada em Enfermagem e Direito, Augusta Brito ocupa a chefia da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), desde 2017. É responsável pela ampliação das ações do órgão vinculado à AL-CE e pela implantação de Procuradorias da Mulher nas Câmaras Municipais.

Suas principais pautas políticas são a luta em defesa dos direitos das mulheres, da enfermagem, da juventude, da democracia e pelos direitos do povo, do campo e da cidade.



