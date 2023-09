O POVO News: comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro, segundo delação de Cid

A edição comenta ainda sobre julgamento da descriminalização do aborto no STF, bem como o ingresso de carcereiro de Lula na Presidência da República

A edição comenta quais pautas que serão discutidas em plenário. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, pediu destaque sobre a descriminalização do aborto.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 22. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a ameaça de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), proferida pelo então comandante do Exército, general Frei Gomes . A iniciativa surge após o ex-mandatário propor um golpe de Estado contra o Brasil durante reunião com a cúpula das Forças Armadas em novembro de 2022 , segundo delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a decisão da maioria dos ministros do STF em manter direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Por maioria de votos, a Corte rejeitou uma ação do extinto PSL para anular parte da decisão do Congresso Nacional que votou pelo impeachment de Dilma, em 2016.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o ingresso do agente da Polícia Federal, Paulo Rocha Gonçalves Júnior, o Paulão, na Presidência da República. Paulão atuou como carcereiro de Lula quando o petista estava preso em Curitiba.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

