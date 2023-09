Jornalista cearense Wellington Macedo depõe na CPMI; assista ao vivo

Jornalista e blogueiro foi preso semana passada, acusado de envolvimento com tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília

Macedo foi preso na última quinta-feira, 14, no Paraguai, nas proximidades da governadoria do Alto Paraná, extremo leste do país.

O blogueiro resistiu à prisão e, segundo o jornal Correio Braziliense, estava sujo de lama e sangue quando foi apresentado à delegacia.

A convocação dele foi proposta pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e já havia sido aprovada em junho. Porém, o depoimento não ocorreu por ele estar foragido.

Wellington Macedo foi condenado por participar da tentativa de explodir bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília.

Com informações de João Paulo Biage