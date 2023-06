CPI do 8/1 aprova convocação de jornalista cearense acusado de tentar explodir caminhão

Ex-ministros de Bolsonaro também deporão à comissão. Informações do celular do ex-presidente serão compartilhadas com parlamentares

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os eventos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro aprovou a convocação do jornalista cearense suspeito de tentar explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro de 2022. Ele era conhecido pelo compartilhamento de conteúdos extremistas nas redes sociais.

Quando Damares ocupou o ministério dos Direitos Humanos, ele integrou a pasta no cargo comissionado de assessor da Diretoria de Promoção e Fortalecimento do Ministério. A prisão do cearense foi decretada no dia 7, que antecedeu a data dos atos terroristas, por incitação às práticas. O cearense está foragido da Justiça pelo atentado do dia 24 de dezembro.

A CPMI também aprovou requerimento para que dados do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), obtidos pela Polícia Federal, possam ser compartilhados com a comissão. Outro requerimento prevê o compartilhamento de imagens de câmeras de segurança que registraram os ataques.

A convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi solicitada. Da base de Lula, a relatora e senadora Eliziane Gama (PSD-MA) não descarta a possibilidade de o ex-presidente comparecer aos trabalhos. Com os depoimentos e investigações, ela disse, se poderá concluir se ele será ou não convocado.

Também foram convocados:

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;



Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI;



Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente;



Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;



Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do DF;



Jorge Naime, ex-comandante de Operações Polícia Militar do DF;



Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);



Robson Cândido, delegado-geral da Polícia Civil do DF.